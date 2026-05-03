Dal Brasile ad Arezzo esplode la Cavalinho-mania Il brano dance è la colonna sonora della promozione amaranto

Una canzone dance brasiliana sta vivendo un momento di grande popolarità in Italia, diventando il sottofondo musicale della promozione di una squadra locale in Serie B dopo due decenni. La traccia, originariamente creata in Brasile, è diventata un successo virale e ha raggiunto anche il Brasile stesso, dove l’autore non si aspettava l’effetto che avrebbe avuto in una città italiana. La melodia accompagna ora le celebrazioni e i festeggiamenti dei tifosi.

Arezzo, 3 maggio 2026 – Ormai è un vero e proprio tormentone. Ed è talmente virale che ha perfino attraversato l’Oceano fino ad arrivare a chi l’ha creato, ovviamente ignaro di quello che il suo pezzo avrebbe rappresentato per una città che ha ritrovato la Serie B dopo 20 anni. La canzone si chiama Cavalinho, realizzata nel 2024 dal noto dj brasiliano Gasparzinho insieme a Pedro Sampaio. Un brano dance diventato in breve tempo la colonna sonora della cavalcata dell’Arezzo, il Cavallino appunto, fino alla promozione nella serie cadetta. https:www.lanazione.itvideoarezzo-in-b-esplode-la-festa-allo-stadio-r12zzppe Un ritornello entrato nella testa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal Brasile ad Arezzo, esplode la Cavalinho-mania. Il brano dance è la colonna sonora della promozione amaranto Notizie correlate Leggi anche: Cavallino mania, la promozione dell'Arezzo spopola anche in Brasile. Il boom di visibilità Cazzullo: il brano di Sal Da Vinci è colonna sonora della camorraMercoledì 4 marzo 2026, alle ore 20:16, l’aria nel mondo della musica italiana è diventata improvvisamente pesante per una critica tagliente lanciata... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cavallino mania, la promozione dell'Arezzo spopola anche in Brasile. Il boom di visibilità; VIDEO / Quel ponte che collega Arezzo e Brasile. Cavalinho impazza sui social; Vai Cavallino, vai!: la colonna sonora della promozione amaranto; Padroni del nostro destino. Cavallino al bivio della B. È la partita della vita: si gioca oltre il campo. Dal Brasile ad Arezzo, esplode la Cavalinho-mania. Il brano dance è la colonna sonora della promozione amarantoRealizzato nel 2024 dal dj Gasparinho insieme a Pedro Sampaio, è diventato in breve tempo virale tra i tifosi. E dopo una collaborazione social, anche dal Brasile sono arrivati i complimenti per il tr ... lanazione.it Cavallino mania, la promozione dell'Arezzo spopola anche in Brasile. Il boom di visibilitàIl brano Cavalinho del noto dj Pedro Sampaio è stata la colonna sonora della magica cavalcata amaranto. Fioccano i complimenti social dal paese sudamericano. Domani dopo la partita la premiazione de ... arezzonotizie.it Padre @Angelo_Citati, ho fatto la traduzione al portoghese del tuo importantissimo articulo; o fatto ancora un video, leggendola e spiegandola qui in Brasile. Se vuoi, dammi un tuo indirizzo elettronico, affinché possa inviartelo. Saluti farternali dal Brasile, Un f x.com Dalle spiagge del Brasile a Roma: tutto parte da qui. L’incontro tra Aldair e lo scrittore Sandro Bonvissuto è l’inizio di un viaggio tra memoria, calcio, tifo e appartenenza. ALDAIR. CUORE GIALLOROSSO è al cinema dal 21 maggio. Prevendite aperte su ne facebook