Dal Brasile ad Arezzo esplode la Cavalinho-mania Il brano dance è la colonna sonora della promozione amaranto

Da lanazione.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una canzone dance brasiliana sta vivendo un momento di grande popolarità in Italia, diventando il sottofondo musicale della promozione di una squadra locale in Serie B dopo due decenni. La traccia, originariamente creata in Brasile, è diventata un successo virale e ha raggiunto anche il Brasile stesso, dove l’autore non si aspettava l’effetto che avrebbe avuto in una città italiana. La melodia accompagna ora le celebrazioni e i festeggiamenti dei tifosi.

Arezzo, 3 maggio 2026 – Ormai è un vero e proprio tormentone. Ed è talmente virale che ha perfino attraversato l’Oceano fino ad arrivare a chi l’ha creato, ovviamente ignaro di quello che il suo pezzo avrebbe rappresentato per una città che ha ritrovato la Serie B dopo 20 anni. La canzone si chiama Cavalinho, realizzata nel 2024 dal noto dj brasiliano Gasparzinho insieme a Pedro Sampaio. Un brano dance diventato in breve tempo la colonna sonora della cavalcata dell’Arezzo, il Cavallino appunto, fino alla promozione nella serie cadetta. https:www.lanazione.itvideoarezzo-in-b-esplode-la-festa-allo-stadio-r12zzppe Un ritornello entrato nella testa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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