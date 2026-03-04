Cazzullo | il brano di Sal Da Vinci è colonna sonora della camorra

Mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 20:16, il giornalista Aldo Cazzullo ha commentato pubblicamente che il brano di Sal Da Vinci rappresenta la colonna sonora della camorra, suscitando reazioni nel mondo della musica italiana. La critica si è concentrata sulla presunta connessione tra la canzone e temi legati alla criminalità organizzata. La dichiarazione ha attirato l’attenzione su un dibattito acceso tra i protagonisti del settore musicale.

Mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 20:16, l’aria nel mondo della musica italiana è diventata improvvisamente pesante per una critica tagliente lanciata dal giornalista Aldo Cazzullo contro la vincitrice del Festival di Sanremo. Il brano Per sempre sì di Sal Da Vinci, premiato alla 76esima edizione, è stato definito come un’inopportuna colonna sonora per eventi legati alla criminalità organizzata. Queste parole hanno acceso i social network e generato un dibattito acceso che ha portato il giornalista a intervenire in diretta televisiva per chiarire le sue intenzioni. L’intervento del piemontese non si è limitato a un semplice giudizio estetico ma ha toccato nervi scoperti riguardanti l’immagine del Sud Italia e la tradizione musicale napoletana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo, Cazzullo attacca il brano di Sal Da Vinci: “Colonna sonora di un matrimonio della camorra”Aldo Cazzullo ha commentato la canzone di Sal Da Vinci, con cui ha trionfato a Sanremo, in maniera cruda.

"Canzone brutta, colonna sonora di un matrimonio della camorra": Cazzullo stronca Sal Da Vinci, i social si infiammanoPer il giornalista piemontese è "la canzone più brutta della storia di Sanremo, a essere generosi una canzone di Checco Zalone" Ad Aldo Cazzullo "Per...

Aldo Cazzullo critica Sal Da Vinci: a Napoli, se è brutto è sempre camorra

Contenuti e approfondimenti su Cazzullo il brano di Sal Da Vinci è....

Temi più discussi: Il Paese dove chiunque può fare qualsiasi cosa; A chi dà fastidio Stefano De Martino direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo?; L'esilarante videoclip di Per sempre sì: Fiorello e Biggio versione matrimonio napoletano; SANREMO 2026 - Aldo Cazzullo stronca la canzone di Sal da Vinci e scatena la polemiche.

Aldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci: Adatta a un matrimonio della camorraAldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci vincitrice del Festival di Sanremo 2026 ed esplode la polemica sui social. Il giornalista, vicedirettore del Corriere della Sera, rispondendo ad alcuni ... tpi.it

Aldo Cazzullo stronca la canzone di Sal Da Vinci, e i social si infiammanoFanno discutere le parole del vicedirettore del Corriere della Sera sul brano di Sal Da Vinci che ha vinto il Festival di Sanremo e riceverà dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi la medaglia della ci ... ansa.it

Caterina Balivo furiosa per Sal Da Vinci: la notizia e sbrocca in diretta facebook

Cazzullo stronca la canzone di Sal da Vinci, e i social si accendono. Sul Corriere la definisce "brutta" e "colonna sonora di un matrimonio della camorra" #ANSA x.com