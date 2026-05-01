Cavallino mania la promozione dell' Arezzo spopola anche in Brasile Il boom di visibilità

Da arezzonotizie.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra amaranto ha ottenuto la promozione in serie B, un risultato che ha attirato l’attenzione di molti tifosi e media. La stagione è stata caratterizzata da un entusiasmo crescente, con il coro “Vai Cavallino, vai!” che ha accompagnato le partite e le celebrazioni. Recentemente, questa passione si è estesa anche in Brasile, dove si è verificato un aumento di visibilità e interesse nei confronti del club.

“Vai Cavallino, vai!” come leitmotiv di un'intera stagione. L'esaltante cavalcata amaranto che ha portato fino alla tanto agognata promozione in serie B ha avuto come colonna sonora un brano che affonda le sue radici in Sudamerica.Il brano“Cavallinho” è infatti il titolo della canzone uscita nel.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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