Cavallino mania la promozione dell' Arezzo spopola anche in Brasile Il boom di visibilità

La squadra amaranto ha ottenuto la promozione in serie B, un risultato che ha attirato l’attenzione di molti tifosi e media. La stagione è stata caratterizzata da un entusiasmo crescente, con il coro “Vai Cavallino, vai!” che ha accompagnato le partite e le celebrazioni. Recentemente, questa passione si è estesa anche in Brasile, dove si è verificato un aumento di visibilità e interesse nei confronti del club.