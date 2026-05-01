Cavallino mania la promozione dell' Arezzo spopola anche in Brasile Il boom di visibilità
La squadra amaranto ha ottenuto la promozione in serie B, un risultato che ha attirato l’attenzione di molti tifosi e media. La stagione è stata caratterizzata da un entusiasmo crescente, con il coro “Vai Cavallino, vai!” che ha accompagnato le partite e le celebrazioni. Recentemente, questa passione si è estesa anche in Brasile, dove si è verificato un aumento di visibilità e interesse nei confronti del club.
“Vai Cavallino, vai!” come leitmotiv di un'intera stagione. L'esaltante cavalcata amaranto che ha portato fino alla tanto agognata promozione in serie B ha avuto come colonna sonora un brano che affonda le sue radici in Sudamerica.Il brano“Cavallinho” è infatti il titolo della canzone uscita nel.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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