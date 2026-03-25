Sulla Giustizia missione compiuta per il centrosinistra | parlare ora di primarie è puro autolesionismo

Dopo la vittoria del No al referendum sulla Giustizia, il centrosinistra si prepara a concentrarsi sulle primarie interne. La discussione sulla scelta del candidato si riapre, mentre le tensioni tra le diverse forze politiche si fanno più evidenti. La partita è aperta e le decisioni riguardano il futuro del fronte di centrosinistra, con il dibattito sulle modalità di selezione dei candidati che diventa sempre più centrale.

Dopo la vittoria del No al referendum sulla Giustizia il centrosinistra si fionda su una nuova sfida, questa volta tutta interna: le primarie. Renzi e Conte si precipitano a evocarle, Schlein a ruota è costretta a incassare i sondaggi che la danno in questo momento sfavorita. Mostrarsi subito in lotta fra loro potrebbe però non essere la strategia più furba per i leader del campo largo, che potrebbero invece approfittare del vantaggio che 14 milioni di elettori gli hanno regalato e delle evidenti difficoltà del governo, alle prese con le dimissioni di Bartolozzi, Delmastro e Santanchè. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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