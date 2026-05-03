Alla Continassa sono stati definiti i piani per la prossima stagione riguardanti Daffara Juve. La società ha annunciato che il giocatore sarà sottoposto a un programma di test specifici durante i mesi a venire. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le modalità di valutazione e sviluppo del calciatore nel contesto della prima squadra. Nessuna altra informazione è stata diffusa al momento.

David, quale futuro? Due club in pressing e la reale posizione della Juventus verso il canadese Rinnovo Vlahovic, sponsor Spalletti ma il club vuole lo sconto. E resistono queste alternative. Juventus Next Gen, Brambilla in vista della Vis Pesaro: «I play-off vanno affrontati partita per partita. La squadra sta bene» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Juventus Under 17, ancora un pareggio: con il Budapest Honved termina 1-1, a segno Basile. Il recap della partita Niccolò Rizzo: esordio in Next Gen per il difensore a coronamento di un’annata eccezionale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Daffara Juve, piani chiarissimi alla Continassa: sarà testato così nella prossima stagione

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