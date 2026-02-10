La Juventus ha svelato in anteprima la maglia pre match per la stagione 202627. La foto diffusa mostra il nuovo design che i tifosi potranno indossare prima delle partite. Al momento, si tratta di un’indiscrezione, ma l’immagine circola già sui social e fa discutere gli appassionati. La squadra si prepara a presentare il nuovo look, mentre i tifosi aspettano di scoprire i dettagli ufficiali.

Maglia pre match Juve 202627, è stata svelata il kit con il quale il club bianconero scenderà prima della sfida. Ecco le prime immagini. Il mondo dei collezionisti e dei tifosi bianconeri è già in fermento per le prime indiscrezioni riguardanti il kit della prossima stagione. La Maglia Bianconera hanno svelato quella che sarà la maglia pre match Juve 202627, un capo d’abbigliamento che promette di unire l’estetica futuristica alla gloriosa tradizione del club. Il design, trapelato attraverso i canali specializzati in leaks, segna un ritorno a simboli iconici, reinterpretati con uno stile moderno e aggressivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maglia pre match Juve 2026/27: primi spoiler su come sarà il nuovo kit della prossima stagione. L’indiscrezione – FOTO

Sono disponibili le prime anticipazioni sulle maglie della Juventus per la stagione 202627.

