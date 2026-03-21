L’ex portiere della Juventus ha commentato le prospettive dei portieri della squadra, affermando di non escludere cambiamenti nella rosa per la prossima stagione. La sua analisi si concentra sulle possibili decisioni del club riguardo ai ruoli tra i pali e alle scelte tecniche future, senza approfondire motivazioni o scenari specifici. La sua dichiarazione si inserisce nel panorama delle considerazioni sulla rosa bianconera.

Tacconi sui portieri Juve: «Non escluderei che nella prossima stagione.». La previsione da parte dell’ex portiere bianconero. Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha parlato a Gazzetta.it della situazione tra i pali in casa bianconera. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata DI GREGORIO NON PIU’ TITOLARE – « Secondo me un periodo di riflessione ci deve essere, poi vedremo cosa succederà alla lunga. Di Gregorio all’inizio non ha avuto problemi perché la squadra andava bene, ma ha avuto la sfiga che la Juve ha avuto un calo particolare e pure lui ne ha risentito abbastanza ». DIGRE E’ RECUPERABILE? – «N on lo so, diamo tempo al tempo e vediamo se ci può essere una ricucitura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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