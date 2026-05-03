Daffara è pronto per la Juve? I numeri e le statistiche del portiere dell’Avellino ma di proprietà dei bianconeri

Daffara, portiere dell’Avellino, è di proprietà della Juventus. Negli ultimi mesi ha mostrato miglioramenti nelle sue statistiche, con una crescita costante delle performance. I numeri relativi alle sue parate, ai clean sheet e alle percentuali di successo sono stati analizzati per valutare il suo stato di forma. La società bianconera segue attentamente la sua evoluzione, considerando eventuali sviluppi futuri.

di Francesco Spagnolo Daffara è pronto per la Juve? I numeri confermano una crescita costante dell’estremo difensore. Poi sta a Spalletti decidere meglio il suo futuro. Il calciomercato estivo si avvicina e la Juventus inizia a pianificare il futuro della propria porta, guardando con estremo interesse ai talenti in prestito. Tra i profili più osservati spicca senza dubbio quello di Daffara, attualmente impegnato a difendere i pali dell’Avellino ma con il cartellino saldamente nelle mani del club torinese. Il rendimento del giovane estremo difensore in Irpinia offre spunti di riflessione importanti per un possibile salto di qualità definitivo. Analizzando nel dettaglio le prestazioni stagionali, n otiamo che Daffara ha trovato una continuità di impiego fondamentale per la sua crescita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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