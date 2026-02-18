Troppi i rifiuti abbandonati L’allarme scatta a Niccioleta

A Niccioleta, i residenti denunciano un aumento di rifiuti abbandonati lungo la strada provinciale che collega l’ex centro minerario a Prata. La causa è la presenza di persone che scaricano illegalmente discariche a cielo aperto, danneggiando l’ambiente e disturbando la comunità. I cittadini si stanno preparando a organizzare una nuova operazione di pulizia e chiedono a tutti di segnalare eventuali discariche abusive nei boschi che costeggiano il percorso.

MASSA MARITTIMA Strada provinciale che unisce l'ex centro minerario di Niccioleta con la frazione Prata da tempo presa di mira da sconsiderati assalitori dell'ambiente e contro questi soggetti si eleva forte, la protesta dei residenti di queste due frazioni che si stanno organizzando per una nuova pulizia ma principalmente per porre sotto attenta osservazione i boschi lungo il percorso. Sono già stati avvisati i carabinieri forestali che potrebbero risalire pure agli autori di questi brutti episodi che oltre al danno ambientale conducono al penale. Da Niccioleta è Ivan Terrosi che sulla scia delle proteste che scaturiscono dalla constatazione dei danni all'ambiente dice: "Si continua questa brutta e deplorevole abitudine di abbandonare i rifiuti in luoghi aperti e impervi.