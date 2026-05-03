Da una Capitale della Cultura all’altra il Friuli Venezia Giulia si vive pedalando

Il Friuli Venezia Giulia è attraversato da un percorso ciclistico che collega Gorizia e Pordenone, due città designate come Capitali della Cultura in anni diversi. La distanza tra le due località è di circa ottanta chilometri e il tour si intitola “Da Capitale a Capitale, passando il testimone della cultura”. Il tragitto si svolge lungo strade che collegano le due città, coinvolgendo ciclisti e appassionati di cultura.

Circa un’ottantina di chilometri separano Gorizia da Pordenone, rispettivamente punto di partenza e arrivo del tour “Da Capitale a Capitale, passando il testimone della cultura”. In programma dal 4 all’8 maggio, questo viaggio in bicicletta alla scoperta del Friuli Venezia Giulia va oltre il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate al friuli venezia giulia si rivede faccoDi lui si erano perse le tracce dall'ultimo Rally Città di Bassano che lo ha visto chiudere in decima piazza assoluta ed in prima tra gli Under 25 ma... Redditi, il Friuli Venezia Giulia rallenta ma resta nell’Olimpo della ricchezzaL’ultimo rapporto Unioncamere-Tagliacarne fotografa una regione a due velocità: i portafogli sono più pesanti, ma la crescita è inferiore alla media... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’Aquila Capitale della Cultura 2026: al via l'Opera Demopratica con l’inaugurazione della mostra Ecosistema Culturale; Cremona Capitale Cultura, Bona: Si lavora per arrivare a manifestazione di interesse; Capitale Toscana della Cultura . Colle vuole allearsi con Massa: Progetto tra città finaliste; Capitale culturale, parte il tavolo tecnico. Skopje guarda all’Europa come Capitale della cultura: identità e futuro nel cammino verso il 2028Un trittico di città, tre identità culturali distinte e una visione condivisa che guarda al futuro dell’Europa: per il 2028 saranno Bourges, ?eské Bud?jovice e Skopje come Paese candidato a detenere i ... turismoitalianews.it Capitale della cultura. La grande arte italiana al Museo del Territorio: Profondo orgoglioDopo Tiziano a Carate, sarà il Must a ospitare un dipinto del nostro patrimonio. Il capolavoro, in mostra tra ottobre e dicembre, non è ancora stato svelato. ilgiorno.it L'AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA 2026 . QUESTO È IL MIO INTERVENTO ALLA BELLISSIMA SERATA DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GOFFREDO PALMERINI RICORDANDO MARIO FRATTI Mario Fratti ILLUSTRI OSPITI HANNO RACCON facebook