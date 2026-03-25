Il Friuli Venezia Giulia si mantiene tra le regioni più ricche d’Italia, anche se i dati evidenziano una leggera frenata rispetto agli anni precedenti. La regione continua a occupare una posizione elevata nelle classifiche di reddito pro capite, ma si registrano segnali di rallentamento nelle performance economiche rispetto al passato recente. Questi dati sono stati diffusi in un rapporto sulla situazione economica regionale.

L’ultimo rapporto Unioncamere-Tagliacarne fotografa una regione a due velocità: i portafogli sono più pesanti, ma la crescita è inferiore alla media nazionale. Trieste si conferma regina, Pordenone scala la classifica Il Friuli Venezia Giulia si conferma una roccaforte del benessere economico italiano, ma i primi segnali di un parziale affanno iniziano a riflettersi nelle classifiche nazionali. Secondo l’ultimo rapporto curato da Unioncamere e dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, la regione continua a produrre ricchezza con numeri solidi, pur muovendosi a un ritmo leggermente più lento rispetto al resto del Paese. Mentre l’Italia ha visto il proprio reddito pro-capite crescere mediamente del 3,03 per cento, il Friuli Venezia Giulia si è fermato a un più 2,93 per cento. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Redditi, il Friuli Venezia Giulia rallenta ma resta nell’Olimpo della ricchezza

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