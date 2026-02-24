Lutto nel giornalismo morto il decano dei fotoreporter Enrico Valentini

Enrico Valentini, decano dei fotoreporter ternani, è morto a causa di un improvviso problema di salute. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’informazione umbra, dove ha lavorato per decenni documentando eventi locali e grandi avvenimenti internazionali. Con oltre cinquanta anni di esperienza, Valentini ha catturato immagini che hanno fatto il giro della regione e oltre. La sua perdita rappresenta un momento difficile per il settore giornalistico.

Il giornalismo umbro piange Enrico Valentini, storico fotoreporter ternano, francese di nascita, icona dell'informazione regionale. Enrico Valentini ha fotografato la storia di Terni degli ultimi 70 anni. Oltre 200mila immagini nel suo sterminato archivio, ritenuto "di interesse storico particolarmente importante" dal Ministero dei Beni culturali. Se ne va un mito del fotogiornalismo. Dall'Ordine dei giornalisti dell'Umbria le condoglianze alla famiglia. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

