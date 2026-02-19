Daniel Zaccaro ha ammesso di essere stato un bullo, un fatto che ha segnato il suo passato. La sua storia viene raccontata oggi durante uno spettacolo ai Rozzi, inserito nel cartellone ‘Extra Sipario’ dei Teatri di Siena. Lo spettacolo si ispira al libro di Andrea Franzoso, che descrive le sue esperienze di gioventù e le conseguenze delle sue azioni. L’evento si svolge in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, attirando l’attenzione sui rischi di comportamenti aggressivi. La rappresentazione mira a sensibilizzare il pubblico su questi temi.

In occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, nel cartellone ‘Extra Sipario’ dei Teatri di Siena va in scena oggi ai Rozzi lo spettacolo tratto dal libro di Andrea Franzoso ‘Ero un bullo’. L’opera racconta la storia vera di Daniel Zaccaro, nato e cresciuto in un quartiere della periferia milanese. Le ristrettezze economiche, i problemi familiari, l’ambiente degradato dei quartieri popolari, delusioni e frustrazioni che lo spingono a cercare il riscatto nella violenza e nella delinquenza, fino al carcere minorile, dove inizia quel processo di ricostruzione che lo porta, negli anni successivi, a diventare un educatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Ero un bullo’, la storia di Daniel Zaccaro raccontata da Franzoso

