Un operatore umanitario che lavora a Gaza ha condiviso le sue testimonianze sulla situazione nella Striscia, descrivendo le condizioni negli ospedali e le difficoltà affrontate quotidianamente. Israele ha imposto un divieto di ingresso di novantanove anni, limitando così il flusso di aiuti e personale proveniente dall’esterno. Le sue parole offrono un resoconto diretto delle realtà vissute in prima persona nella regione.

A Gennaro Giudetti Israele ha vietato l’ingresso per novantanove anni. È la conseguenza delle testimonianze pubbliche con cui l’operatore umanitario ha raccontato ciò che ha visto lavorando nella Striscia di Gaza. Il libro “Con i miei occhi. Quello che ho visto a Gaza” nasce anche da qui: dal tentativo di fissare sulla pagina un’esperienza diretta di guerra osservata non solo dal fronte, ma dai luoghi dove le sue conseguenze diventano più evidenti – ospedali, corridoi umanitari, infrastrutture civili sotto pressione. Gli ospedali sono tra i primi luoghi in cui una guerra diventa visibile. Non il fronte, non le mappe militari o le analisi strategiche, ma i corridoi dove arrivano i feriti, le ambulanze che non riescono a passare, le strutture sanitarie che lavorano con mezzi sempre più scarsi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

