Fabrizio Biggio ospite a Da noi… a ruota libera | Fiorello? Stavo finendo nel dimenticatoio ha creduto in me quando nessuno lo faceva

Durante la trasmissione “Da noi… a ruota libera,” Fabrizio Biggio ha parlato della sua esperienza con Fiorello, spiegando che il famoso showman ha creduto in lui quando stava per essere dimenticato. Biggio ha condiviso come l’intervento di Fiorello abbia rappresentato un punto di svolta nella sua carriera, senza omettere dettagli sulla sua situazione all’epoca.

Nel programma “ Da noi. a ruota libera ” di Francesca Fialdini, Fabrizio Biggio si è raccontato a cuore aperto soffermandosi su come la chiamata di Fiorello sia arrivata in un momento cruciale della sua carriera artistica. Fabrizio Biggio: “Fiorello ha creduto in me”. Fabrizio Biggio, ospite di Francesca Fialdini nel programma “ Da noi.a ruota libera ” ha parlato della sua carriera soffermandosi su come la chiamata di Fiorello sia stata determinante in un periodo non facile. “ Ero in un momento basso della mia carriera, stavo finendo un po’ nel dimenticatoio. Il telefono iniziava a non squillare più” – ha iniziato a raccontare il conduttore ed attore che, nel giorno del suo compleanno, rivela alla moglie di esser pronto a lasciar perdere. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

