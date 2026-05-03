La campagna elettorale si intensifica con un susseguirsi di annunci e nomi di spicco. Tra i protagonisti ci sono figure provenienti da diversi schieramenti politici, tra cui ex ministri, ex parlamentari e altri leader di partito. Le dichiarazioni pubbliche e le indiscrezioni puntano a rafforzare le liste e a consolidare le alleanze in vista delle prossime elezioni. La presenza di figure di rilievo sembra destinata a influenzare l’andamento della competizione politica.

Si fa sempre più intensa la campagna elettorale, almeno per le coalizioni che hanno i partiti al loro interno, con la calata dei primi big della politica nazionale attesi dagli schieramenti di Leonardo Tosoni (centrodestra) e Angelica Malvatani (centrosinistra), mentre le altre due coalizioni prettamente civiche dei candidati sindaco Alberto Scarfini e Saturnino Di Ruscio proseguono con incontri nei quartieri e tra la gente. Per il giovane Tosoni, i partiti che lo sostengono stanno facendo le cose in grande spolvero, facendo arrivare a Fermo tra mercoledì e giovedì ben due ministri: quello al turismo, il neonominato Gianmarco Mazzi (6 maggio), e quello allo sport, Andrea Abodi (7 maggio).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Mazzi ad Abodi fino a Livia Turco: sono in arrivo big e ministri

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