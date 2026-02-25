L’Atreju ad alta quota Al via la kermesse di Fdi con i ministri Abodi e Foti

È ormai tutto pronto per gli ormai ex "Stati Generali della Montagna" organizzati da Fratelli d’Italia in Toscana e ideati dal consigliere regionale Diego Petrucci, giunti alla quinta edizione. La kermesse infatti cambia nome in " Appenninica ", per riflettere una portata che quest’anno raddoppia: sia per la durata (quattro giorni di lavori), sia per il respiro territoriale (con il coinvolgimento delle delegazioni di Toscana ed Emilia-Romagna ), sia perché i dibattiti giornalieri diventano due in altrettante location sparse per il territorio. "L’Atreju ad alta quota", soprannome che segna la crescente importanza dell’evento nell’agenda politica nostrana, si configura come un laboratorio politico e culturale per il rilancio degli Appennini, unendo il confronto istituzionale a momenti di valorizzazione del territorio, dello sport e delle tradizioni locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

