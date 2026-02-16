Referendum giustizia in arrivo in città due big del governo | i ministri Nordio e Tajani
A Forlì, i ministri Nordio e Tajani arrivano per sostenere il sì al referendum sulla giustizia, che si terrà tra poco più di un mese. La visita dei due esponenti del governo del centro-destra mira a mobilitare gli elettori in vista delle urne del 22-23 marzo. La città si prepara ad accogliere i leader, che parteciperanno a eventi pubblici e incontri con gli cittadini per spiegare le ragioni della loro posizione.
Forlì crocevia dei big del governo di centro-destra in questa fase di campagna elettorale sul referendum costituzionale relativo alla riforma della magistratura, che si terrà tra poco più di un mese, il 22-23 marzo prossimi. Entrambi schierati sul fronte del Sì alla riforma arrivano a stretto giro l’uno dall’altro il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. In campo direttamente sul referendum sarà l’incontro con Nordio. Si terrà sabato 21 febbraio alle 16.30, nel Salone comunale di Forlì in piazza Saffi 8, l’incontro dal titolo “Per la riforma della Giustizia vota sì”.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Il governo italiano non ha ancora stabilito una data per il referendum sulla riforma della separazione delle carriere dei magistrati.
Il referendum e l'incontro di sabato 21 febbraio a Bologna sono legati alle dichiarazioni dei ministri Nordio e Piantedosi, che hanno confermato il loro sostegno alle proposte di riforma della giustizia e della sicurezza.
