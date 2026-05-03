Ad Angri, un comune della provincia di Salerno noto per la produzione del pomodoro San Marzano, tra i candidati al Consiglio comunale figura anche Matteo Dimitri Verdoliva, conosciuto come Matty il biondo. La lista comprende diverse persone, tra cui Pasquale del Caf, coinvolti in un dibattito pubblico che si svolge in vista delle prossime elezioni. La campagna elettorale si concentra sui nomi e le proposte dei candidati.

Ad Angri, comune della provincia di Salerno situato nella piana dell’agro nocerino sarnese, famosa per la coltivazione e lavorazione del pomodoro San Marzano, tra i prossimi candidati al Consiglio comunale c’è anche Matteo Dimitri Verdoliva. La sua candidatura ha fatto notizia in quanto il giovane, appena diciottenne, ha un vastissimo seguito di follower, in particolare su TikTok, dove ha un profilo con 268 mila follower e i suoi video hanno incassato oltre 8 milioni di like. Ma, la candidatura di Verdoliva, tra i primi tiktoker italiani a utilizzare l’ascensore delle views per provare a scalare le istituzioni, è interessante per un altro aspetto che riguarda l’uso di nomignoli e soprannomi che i candidati sfoggiano per farsi riconoscere e votare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Matty il biondo a Pasquale del Caf: la carica dei "detto"

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