Il tiktoker Matty il Biondo candidato consigliere comunale con la lista Forza Angri
Un giovane tiktoker, conosciuto dal pubblico nel 2019 grazie a un celebre video, si candida alle prossime elezioni comunali di Angri, nel Salernitano. La sua candidatura avviene con la lista “Forza Angri”. La sua presenza sulla piattaforma digitale ha attirato l’attenzione di alcuni elettori, mentre altri si sono concentrati sulla sua candidatura politica ufficiale. Le elezioni sono in programma nelle prossime settimane.
Il giovane tiktoker, diventato noto nel 2019 per il tormentone "Godo come un riccio", candidato alle imminenti elezioni comunali di Angri, nel Salernitano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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