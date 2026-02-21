Dalle Terre del Bussento la carica dei 150 a Casa Sanremo | da 13 anni ambasciatori dei Paesaggi Abitati

Le Terre del Bussento inviano a Casa Sanremo 150 rappresentanti, portando avanti da 13 anni il progetto degli “Paesaggi Abitati”. Questa iniziativa mira a promuovere il patrimonio locale attraverso eventi e incontri nel cuore del festival. L’obiettivo è far conoscere le peculiarità del territorio, coinvolgendo visitatori e pubblico nazionale. La presenza annuale rafforza il legame tra le comunità e la manifestazione, creando un ponte tra tradizione e innovazione. La partecipazione si conferma un momento di confronto e valorizzazione.

Tredici anni di presenza, tredici anni di racconto identitario sotto i riflettori nazionali. Le Terre del Bussento tornano a Casa Sanremo, cornice istituzionale del Festival di Sanremo, portando nella città dei fiori un progetto che è diventato ormai un appuntamento fisso della settimana.