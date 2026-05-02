Iran dalla riapertura di Hormuz ai negoziati sul nucleare | ecco cosa prevede l' accordo di pace

Recentemente sono stati annunciati alcuni sviluppi in Iran, tra cui la riapertura delle rotte marittime nello Stretto di Hormuz e la fine del blocco dei porti iraniani. Inoltre, sono stati stabiliti accordi riguardo alla risoluzione del conflitto e sono stati rinviati i colloqui sul nucleare a una data futura. Questi cambiamenti riguardano vari aspetti delle relazioni internazionali e delle politiche nazionali del paese.

Dalla riapertura delle rotte marittime verso lo Stretto di Hormuz alla fine del blocco navale dei porti iraniani, dalle garanzie sulla risoluzione della guerra al rinvio dei colloqui sul nucleare a un secondo momento. Sono questi alcuni dei punti contenuti nella proposta elaborata dall'Iran e inviata agli Stati Uniti tramite la mediazione del Pakistan, proposta che però ''non soddisfa'' il presidente americano Donald Trump. Lo ha spiegato un alto funzionario iraniano. Al primo punto, la proposta di accordo preve che il conflitto iniziato il 28 febbraio scorso si concluda con la garanzia che Israele e Stati Uniti non attaccheranno più l'Iran. In cambio il governo di Teheran riaprirà lo Stretto di Hormuz alla navigazione.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, dalla riapertura di Hormuz ai negoziati sul nucleare: ecco cosa prevede l'accordo di pace Notizie correlate Iran ultime notizie, nuova proposta di Teheran in due fasi: subito riapertura Hormuz poi negoziati sul nucleare. Oggi Araghchi a Mosca da PutinRoma, 27 aprile 2026 – L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura di Hormuz e l'avvio di colloqui sul programma... Iran, riapertura di Hormuz e stop guerra: cosa prevede la proposta che non soddisfa Trump(Adnkronos) – Dalla riapertura delle rotte marittime verso lo Stretto di Hormuz alla fine del blocco navale dei porti iraniani, dalle garanzie sulla... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gli Usa scettici sulla proposta dell’Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz; L'estensione della tregua USA-Iran è una buona notizia, ma solo la riapertura di Hormuz metterà fine alla guerra; Dall'Iran arriva la proposta agli Usa per riaprire Hormuz; Medio Oriente: Putin ad Araghchi: 'Faremo il possibile per la pace'. Teheran: 'L'esercito deve avere per legge lo Stretto' - LIVEBLOG. Iran, dalla riapertura di Hormuz ai negoziati sul nucleare: ecco cosa prevede l'accordo di paceDalla riapertura delle rotte marittime verso lo Stretto di Hormuz alla fine del blocco navale dei porti iraniani, dalle garanzie sulla risoluzione ... iltempo.it Iran annuncia l’apertura di Hormuz dopo la tregua in Libano. Volenterosi: Inghilterra e Francia guideranno missione pacifica nello StrettoIn linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco (l ... tpi.it MEDIO ORIENTE | Alleato di Trump: "Se Iran non cede, il presidente dovrebbe finire il lavoro". Bloomberg: "Teheran resiste al blocco Usa con tagli alla produzione per evitare stress stoccaggi" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/05/02/teheran- - facebook.com facebook La guerra in Iran colpisce i campi di rose in Kenya #guerrairan x.com