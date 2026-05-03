Da discarica a presidio educativo il nuovo campetto Berlingeri è simbolo di un impegno condiviso

Un vecchio sito destinato a diventare discarica è stato trasformato in un campetto sportivo, ora utilizzato come spazio educativo. La riconversione ha richiesto un intervento di riqualificazione e lavori di recupero, portando alla realizzazione di una struttura destinata alle attività sportive e formative. L'iniziativa è stata promossa da un gruppo di cittadini e associazioni locali, coinvolgendo diverse fasi di progettazione e realizzazione nel corso del tempo.

Ci sono storie che non si consumano in un giorno di festa, ma si costruiscono lentamente, passo dopo passo, allenamento dopo allenamento. Quella del campetto polivalente Dodò Berlingeri, inaugurato nei giorni scorsi a Modenelle, è una di queste.Nove anni fa, quello spazio era una ferita aperta.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Da bene confiscato a presidio educativo: la barca 'Helena' diventa laboratorio galleggiante di legalitàL’obiettivo sarà quello di trasformare la barca confiscata alla criminalità organizzata in un presidio civico itinerante capace di coinvolgere... Giornata mondiale del riciclo: un impegno condiviso per proteggere il pianetaOgni bottiglia, scatola, contenitore, lattina o qualunque oggetto che a noi ormai sembra inutile, può avere una seconda vita.