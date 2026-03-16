Da bene confiscato a presidio educativo | la barca ' Helena' diventa laboratorio galleggiante di legalità

L’imbarcazione ‘Helena’, confiscata e intestata alla piccola vittima di mafia Stella Costa, di San Severo, si trasforma in un laboratorio galleggiante dedicato alla legalità, alla cittadinanza e alla partecipazione giovanile. La barca, che prima era un bene sequestrato, adesso assume un ruolo educativo e simbolico, diventando un presidio che promuove valori civici tra i giovani.

L’obiettivo sarà quello di trasformare la barca confiscata alla criminalità organizzata in un presidio civico itinerante capace di coinvolgere giovani del Gargano in percorsi esperienziali di antimafia sociale Il progetto sarà presentato oggi, 16 marzo, alle ore 17, nella sala consiliare del Comune di Rodi Garganico. Il soggetto proponente dell’iniziativa sarà l’Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo del centro garganico e una rete di progetto di cui faranno parte la Lega Navale Italiana – Sezione di Rodi Garganico, il Team Verga, il Marlin Tremiti – Laboratorio del Mare, il Comune e l’Istituto superiore onnicomprensivo ‘Del Giudice’ di Rodi Garganico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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