Giornata mondiale del riciclo | un impegno condiviso per proteggere il pianeta

Oggi si celebra la giornata mondiale del riciclo, un'occasione per sottolineare l'importanza di riutilizzare materiali come bottiglie, scatole, contenitori e lattine che spesso finiscono nella spazzatura. In questa giornata si invita a riflettere sull'impegno collettivo nel ridurre i rifiuti e promuovere pratiche di riciclo che possano contribuire alla tutela dell'ambiente.

Ogni bottiglia, scatola, contenitore, lattina o qualunque oggetto che a noi ormai sembra inutile, può avere una seconda vita. Il 18 marzo si celebra la Giornata mondiale del riciclo (Global Recycling Day), un invito a guardare ai rifiuti non come scarti, ma come risorse preziose da valorizzare. Una ricorrenza internazionale che punta a sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sull’importanza del riciclo. L’obiettivo è promuovere comportamenti responsabili per ridurre gli sprechi, conservare le materie prime e tutelare l’ambiente. Il tema di quest’anno si concentra sull’economia circolare, un modello di sviluppo in cui i materiali e i prodotti vengono riutilizzati, riparati o riciclati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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