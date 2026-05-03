Cyberbullismo il Parlamento europeo chiede di renderlo un reato a livello continentale | Le misure attuali non bastano

Il Parlamento europeo ha proposto di rendere il cyberbullismo un reato a livello continentale, evidenziando come le misure attuali risultino insufficienti. Secondo i dati citati, un adolescente su sei afferma di essere stato vittima di comportamenti molesti online, mentre uno su otto riconosce di averli messi in atto. La discussione si concentra sulla necessità di interventi più efficaci per affrontare il fenomeno.

Secondo i dati richiamati dal Parlamento europeo, un adolescente su sei dichiara di essere stato vittima di cyberbullismo, mentre uno su otto ammette di averne perpetrato. Numeri che, secondo i deputati, rendono evidente l’insufficienza delle misure attuali, sia a livello nazionale che europeo, per contrastare un fenomeno in costante crescita. I deputati esprimono preoccupazione per l’aumento degli abusi online basati su immagini o video, e ritengono che il quadro giuridico esistente presenti lacune che richiedono un intervento urgente. “Le misure esistenti potrebbero non essere sufficienti”, si legge nelle motivazioni della risoluzione. Il...🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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