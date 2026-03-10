Ok del Parlamento europeo a raccomandazioni sulla crisi abitativa | tra le misure anche una stretta sugli affitti brevi

Il Parlamento europeo ha approvato un insieme di raccomandazioni per affrontare la crisi abitativa nel continente. Tra le misure previste ci sono anche restrizioni sugli affitti brevi, con l’obiettivo di regolamentare meglio il mercato immobiliare. La decisione riguarda le istituzioni europee e le politiche in materia di alloggi, senza coinvolgere direttamente singoli paesi o cittadini.

Il Parlamento europeo ha dato il via libera al suo testo di raccomandazioni contro la crisi abitativa in Europa. Il testo è stato approvato con 367 voti a favore, 166 contrari e 84 astensioni. Le raccomandazioni puntano alla richiesta di un piano europeo con il fine di aumentare l'offerta di case accessibili, investire in ristrutturazioni ecosostenibili per favorire l' efficientamento energetico e contrastare l'aumento dei prezzi, dovuto anche alla crescita del fenomeno degli affitti brevi. Gli eurodeputati chiedono che il futuro Piano europeo per gli alloggi accessibili stanzi fondi specifici alle ristrutturazioni per permettere l' efficientamento energetico degli edifici, così da combattere anche la povertà energetica.