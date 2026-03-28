Il Parlamento europeo ha approvato una nuova direttiva anti-corruzione che mira ad armonizzare le norme penali tra gli Stati membri. Tra i punti discussi vi è anche la richiesta di eliminare il reato di abuso d’ufficio, considerato un elemento chiave nella lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione. La decisione coinvolge direttamente le legislazioni nazionali, con l’obiettivo di rafforzare le misure punitive e prevenire comportamenti illeciti.

Approvata la nuova direttiva per combattere la corruzione. La presidente dell'Aula Metsola: "Finora legislazioni frammentate, ora istituiamo standard comuni" È stata la relatrice del testo, la liberale olandese Raquel Garcìa Hermida-Van Der Walle, a spiegare che il nostro Paese "dovrà criminalizzare obbligatoriamente almeno due dei reati più gravi che rientrano nell'ambito dell'abuso d'ufficio". Se "il reato di abuso d'ufficio è stato abolito, dovrà essere de-abolito", ha sostenuto la relatrice. "Se vedo ai voti all'interno del Consiglio Ue, l'Italia ha votato a favore di queste regole. Quindi spero che la direttiva sia applicata", ha detto anche la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Il Parlamento europeo all'Italia: "Dovrà 'de-abolire' il reato di abuso d'ufficio"

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