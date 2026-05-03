Cyberattacco alla PA | attivata la protezione dei dati sensibili

Recentemente si è verificato un attacco informatico che ha colpito il settore pubblico, portando all’attivazione delle misure di protezione dei dati sensibili. È stato confermato che alcune informazioni personali dei cittadini sono state coinvolte nel breach. L’attacco ha superato le difese di una società di tecnologia di grandi dimensioni, specializzata in soluzioni di sicurezza informatica, mettendo in evidenza vulnerabilità nelle procedure di sicurezza adottate.

? Cosa scoprirai Quali dati sensibili dei cittadini sono stati effettivamente compromessi?. Come ha fatto l'attacco a superare le difese di una società IBM?. Chi deve rispondere della vulnerabilità nei sistemi delegati alla PA?. Quanto tempo servirà per isolare completamente la falla informatica?.? In Breve L'incidente è avvenuto nella serata di domenica 3 maggio 2026.. Il ministro Paolo Zangrillo coordina le verifiche con gli attori istituzionali.. L'agenzia per la cyber security risponde direttamente alla Presidenza del Consiglio.. La società colpita Sistemi informativi appartiene alla galassia IBM.. L’attacco informatico subito da Sistemi informativi, società appartenente alla galassia IBM che gestisce servizi per la pubblica amministrazione, ha attivato le procedure di protezione dei dati in serata di domenica 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cyberattacco alla PA: attivata la protezione dei dati sensibili Notizie correlate Cyberattacco ai dati Booking: rubati messaggi e dettagli dei viaggiUn accesso non autorizzato ai sistemi di gestione delle prenotazioni di Booking ha esposto i dati personali di numerosi utenti, includendo nomi,... Cyberattacco a Mercor: rubati 4TB di dati alla startup da 10 miliardiLa startup specializzata nell’addestramento di modelli tramite intelligenza artificiale, Mercor, si trova ad affrontare una crisi senza precedenti...