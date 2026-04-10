Una startup di intelligenza artificiale con una valutazione di 10 miliardi di euro ha subito un grave attacco informatico. Secondo quanto riferito, sono stati sottratti circa 4 terabyte di dati dai sistemi aziendali. L’incidente ha portato alla sospensione temporanea di alcune operazioni, mentre le autorità e il team di sicurezza stanno indagando sulle modalità dell’attacco e sulle possibili cause. Nessun dettaglio aggiuntivo sui responsabili è stato ancora reso pubblico.

La startup specializzata nell’addestramento di modelli tramite intelligenza artificiale, Mercor, si trova ad affrontare una crisi senza precedenti dopo che un attacco informatico ha compromesso la sicurezza dei suoi sistemi. Il fianco scoperto è stato individuato in un software open source estremamente diffuso, LiteLLM, il quale è stato infettato da un malware capace di sottrarre credenziali d’accesso per un periodo di circa 40 minuti. Questo incidente ha messo a rischio enormi volumi di informazioni sensibili, portando la società, che solo sei mesi fa aveva ottenuto una valutazione di 10 miliardi di dollari grazie a un round di finanziamento della serie C da 350 milioni di dollari, a gestire conseguenze legali e commerciali di vasta portata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cyberattacco a Mercor: rubati 4TB di dati alla startup da 10 miliardi

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