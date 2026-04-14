Un attacco informatico ha compromesso i sistemi di gestione delle prenotazioni di una nota piattaforma di viaggi, portando alla divulgazione di dati personali di molti utenti. Sono stati sottratti nomi, recapiti, informazioni sui soggiorni e le conversazioni avvenute con gli hotel. La violazione ha coinvolto un numero consistente di profili e dettagli sensibili relativi alle prenotazioni effettuate tramite il servizio.

Un accesso non autorizzato ai sistemi di gestione delle prenotazioni di Booking ha esposto i dati personali di numerosi utenti, includendo nomi, contatti e dettagli dei soggiorni, oltre alle conversazioni scambiate con gli hotel. La violazione, rilevata dai tecnici dell’azienda tramite attività anomale, ha interessato le informazioni utilizzate per coordinare check-in e assistenza, ma non ha coinvolto i dati relativi ai pagamenti. La vulnerabilità nei flussi comunicativi tra viaggiatori e strutture. Il cuore del problema risiede nella compromissione di un archivio digitale dove confluiscono non solo le anagrafiche dei clienti, ma anche l’intero storico dei messaggi inviati agli host o alle strutture ricettive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cyberattacco ai dati Booking: rubati messaggi e dettagli dei viaggi

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