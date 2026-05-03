A Cupramontana si prepara la tradizionale Sagra dell’Uva, con l’obiettivo di coinvolgere diverse fasce di pubblico attraverso un programma musicale che include artisti come Dargen D’Amico e Prezioso. La manifestazione si svolge in piazza, cercando di mantenere in equilibrio la celebrazione delle tradizioni con proposte nuove. La rassegna si propone di rinnovarsi senza perdere i legami con le proprie origini.

? Cosa scoprirai Chi sono gli artisti scelti per unire generazioni diverse in piazza?. Come farà la sagra a rinnovarsi senza tradire le sue radici?. Perché la direzione ha puntato su un mix tra rap e dance?. Dove si possono acquistare i biglietti per l'evento di ottobre?.? In Breve Evento si terrà sabato 3 ottobre 2026 a Cupramontana. Organizzazione affidata a Isolani Spettacoli con prevendite su Ciaotickets. Sindaco Enrico Giampieri punta al centenario della manifestazione vinicola. Programmazione mira a unire diverse generazioni di pubblico locale. Sabato 3 ottobre 2026, Dargen D’Amico e Giorgio Prezioso saliranno sul palco della Sagra dell’Uva di Cupramontana per la sua ottantanovesima edizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cupramontana, la Sagra dell’Uva punta su Dargen D’Amico e Prezioso

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