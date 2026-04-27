Sagra dell' Uva 2026 a Cupramontana ecco i primi nomi | Dargen D' Amico e Giorgio Prezioso Al via la prevendita

La Sagra dell’Uva di Cupramontana torna nel 2026 con la sua 89ª edizione, prevista per i primi di ottobre. Sono stati annunciati i primi artisti che si esibiranno sul palco, tra cui Dargen D'Amico e Giorgio Prezioso. È partita la prevendita dei biglietti per l’evento, che quest’anno si preannuncia ricco di appuntamenti musicali e intrattenimento. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità locale e gli appassionati.

CUPRAMONTANA – Colpo grosso della Sagra dell’Uva di Cupramontana che annuncia i primi artisti che saliranno a inizio ottobre sul palco per l’edizione numero 89. Sabato 3 ottobre saranno protagonisti Dargen D’Amico e Giorgio Prezioso. Il rapper milanese è reduce dall’ultima edizione del Festival.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Sanremo 2026, gli abiti di Dargen D’Amico al Festival: look e stilistaQuali sono gli abito di Dargen D’Amico al Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su... Chi è Dargen D’Amico, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Dargen D’Amico è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026, con il brano Ai Ai.