Il 3 ottobre si terrà a Cupramontana l’ottantanovesima edizione della Sagra dell’Uva, un evento che combina tradizione e musica. Sul palco si esibiranno Dargen D’Amico e Giorgio Prezioso, portando sul palco generi come rap e musica dance. L’evento richiama un pubblico vario e si svolge nel contesto di una manifestazione che celebra la vendemmia e i prodotti locali.

? Cosa sapere Dargen D'Amico e Giorgio Prezioso suoneranno a Cupramontana il 3 ottobre.. L'ottantanovesima edizione della Sagra dell'Uva unisce rap e musica dance.. Sabato 3 ottobre la Sagra dell’Uva di Cupramontana accoglierà sul suo palco Dargen D’Amico e Giorgio Prezioso, segnando una tappa fondamentale della sua ottantanovesima edizione. Il borgo si prepara a un evento che punta a mescolare le radici profonde del territorio con i ritmi della musica contemporanea. La serata in programma, organizzata dagli Isolani Spettacoli, vedrà protagonista il rapper milanese Dargen D’Amico, artista che ha recentemente attirato l’attenzione nazionale durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Ai Ai, un pezzo che affronta con ironia il legame tra società e intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sagra dell’Uva: Dargen D’Amico e il mito della dance a Cupramontana

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