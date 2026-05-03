Cultura e tradizioni si aprono le porte del ‘Padiglione Marche Valdaso’

Oggi si sono aperte le porte del ‘Padiglione Marche Valdaso’, uno spazio che celebra le tradizioni locali e il patrimonio culturale della regione. L’evento segna l’inizio di una rassegna dedicata alla promozione delle arti, delle usanze e delle storie che hanno caratterizzato questa zona nel corso degli anni. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e della comunità locale, che hanno condiviso l’importanza di preservare e trasmettere queste radici alle nuove generazioni.

Un gesto che lega memoria e futuro, nel segno della continuità. È con questo spirito che si aprono le porte del ‘ Padiglione Marche Valdaso ’, nuovo spazio culturale e di comunità sorto a Rubbianello nei locali della storica struttura della famiglia Illuminati, un tempo destinata all’allevamento e cuore produttivo del territorio. Qui, dove per decenni il lavoro ha scandito le giornate e costruito identità, prende forma oggi un progetto che affonda le radici nella visione di Danilo Illuminati. Accanto all’impegno professionale, infatti, Danilo ha coltivato numerose passioni: dallo sport all’interesse profondo per l’arte contemporanea e il collezionismo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cultura e tradizioni, si aprono le porte del ‘Padiglione Marche Valdaso’ Notizie correlate Secondo arresto in venti giorni: si aprono le porte del carcereIl 12 marzo i carabinieri hanno seguito gli spostamenti di un marocchino di 19 anni già intercettato per spaccio il 24 febbraio a Cartura. Le condanne diventano definitive, per il malvivente si aprono le porte del carcereI carabinieri di Cesena, col supporto dei colleghi di Coriano, sono riusciti ad individuare un 34enne catanese sul quale pendeva un ordine di...