Cuciniamo insieme | Plumcake cotto e piselli

È arrivata la stagione delle gite all’aperto, momenti in cui si cerca uno spuntino diverso dal solito panino o insalata di riso. Per rendere più gustoso il picnic, si può optare per un plumcake con cotto e piselli, una ricetta semplice e saporita. Questa preparazione, che si può preparare in anticipo, si presta bene per essere condivisa durante le scampagnate con amici o familiari.

Ingredienti – 120 gr di farina 00, 3 uova, 100 gr di latte, 120 gr di olio extravergine di oliva, 120 gr di formaggio (abbiamo usato una Latteria stagionato, ma voi potete andare dalla Fontina all’Asiago, dal Provolone al Pecorino) 150 gr di prosciutto cotto in una sola fetta, 250 gr di piselli sgusciati, 8 gr di lievito per torte salate, 20 gr di buro, sale q.b. Procedimento – Per prima cosa sbucciate i piselli, fate a dadini il formaggio e il prosciutto cotto. In una ciotola sbattete le uova incorporando poco a poco l’olio extravergine di oliva e il latte. In un'altra ciotola mescolate la farina (tenete un paio di cucchiaio da parte per infarinare lo stampo) con il lievito e una presa di sale.🔗 Leggi su Laverita.info

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