Domenica 26 aprile 2026 su Sky Uno va in onda il secondo episodio della dodicesima stagione di Cucine da Incubo. In questa occasione, lo chef Antonino Cannavacciuolo si reca in Toscana, a Poggio a Caiano, in provincia di Prato, per intervenire su un ristorante chiamato La Furba. Questo locale rappresenta il secondo ristorante di questa edizione ad essere oggetto di intervento e recupero.

Per il secondo appuntamento della dodicesima edizione di Cucine da Incubo, in onda su Sky Uno domenica 26 aprile 2026, Antonino Cannavacciuolo si sposta in Toscana, a Poggio a Caiano, in provincia di Prato: è lì che si trova La Furba, il nuovo ristorante da salvare. Cucine da Incubo 12 – “La Furba” di Poggio a Caiano (Prato). Il ristorante La Furba ha sede all’interno di un palazzo storico di Poggio a Caiano e propone piatti di pesce da più di vent’anni ed è conosciuto sia per la materia prima di grande qualità che utilizza, sia per una carta dei vini con bottiglie di pregio. Anche se ha tutto ciò che serve per raggiungere un alto livello, il locale sta attraversando da diverso tempo evidenti difficoltà a causa del comportamento di Silvia, la titolare nonché responsabile di sala.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Cucine da Incubo 12, La Furba di Poggio a Caiano (Prato) è il secondo ristorante da salvare

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