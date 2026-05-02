Milano, 2 maggio 2026 – Nuova ‘mission impossible’ per Antonino Cannavacciuolo: lo chef fa tappa al ristorante Oasis di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano. Il locale sarà infatti protagonista del nuovo episodio di ‘Cucine da incubo’, in onda domani, domenica 3 maggio, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. Continua così il viaggio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy in cui Antonino scopre cucine locali in crisi a causa di incuria e cattiva gestione, oltre che da servizio, stile e qualità del cibo ritenuti deludenti dai clienti insoddisfatti, e prova a rimetterle in pista. Lo chef da 8 Stelle Michelin in totale ha il compito di dar consigli ai ristoratori e al personale, giudicando il loro operato e il loro menù, per aiutarli a ritrovare motivazione ed energia per ripartire.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cucine da incubo fa tappa a Peschiera Borromeo, Antonio Cannavacciuolo e la rinascita dell’Oasis

UNA MASTERCLASS SULLA VITA! ANTONINO CANNAVACCIUOLO passa dal BSMT!

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