In Cuba, la tessera annonaria, che da oltre sessant’anni permette ai cittadini di accedere a determinati beni di prima necessità, è ormai diventata un elemento quotidiano per molte famiglie. Negli ultimi anni, tuttavia, la disponibilità di prodotti alimentari si è ridotta considerevolmente, mentre la crisi economica si fa sempre più sentire sull’isola. La diminuzione delle forniture ha portato a un incremento della fame tra la popolazione.

La tessera annonaria tascabile del governo cubano circola da più di sessant’anni. Un tempo offriva prodotti in abbondanza, ma negli ultimi anni l’offerta è diminuita con l’aggravarsi della crisi economica dell’isola. Gli scaffali di un negozio statale nella capitale cubana, L’Avana, un tempo erano carichi di merci. Ma ora, a fine aprile, è quasi vuoto, con quasi nulla da offrire ai suoi 5.000 clienti che dipendono dal negozio per il cibo sovvenzionato. Questi negozi nel paese socialista, dove quasi 10 milioni di persone facevano affidamento sulle tessere annonarie per acquistare cibo e altri prodotti sovvenzionati, si stanno riducendo rapidamente mentre i cubani lottano per far quadrare i conti con salari e pensioni magri mentre i prezzi dei beni di prima necessità salgono alle stelle.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, popolazione sempre più affamata con le tessere annonarie del governo mentre i prodotti diminuiscono

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