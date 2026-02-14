Padova Kevin Varas | Le partite diminuiscono e i punti pesano sempre di più

Kevin Varas, capitano del Padova, ha commentato la sconfitta per 1-0 contro la Sampdoria al termine della partita al “Ferraris”. La sua analisi si concentra sul fatto che, con il calare delle gare, ogni punto diventa fondamentale, e la pressione si fa sentire ancora di più. La squadra ha giocato con intensità, ma alla fine non è riuscita a portare a casa i tre punti. Varas ha sottolineato come ogni partita in questa fase della stagione abbia un peso maggiore.

Il capitano biancoscudato non fa drammi dopo il k.o. nella trasferta genovese: «È mancato il tocco conclusivo, quello decisivo. Però dobbiamo ripartire da questa prestazione» Al termine della sfida del “Ferraris”, valida per la 25ª giornata di Serie B, il capitano del Padova Kevin Varas analizza con lucidità la sconfitta per 1-0 contro la Sampdoria. Dopo il successo interno contro la Carrarese e il pirotecnico 3-3 di Castellammare contro la Juve Stabia, i biancoscudati si fermano, ma il centrocampista invita a ripartire dalla prestazione. «Ci abbiamo provato fino alla fine», sottolinea Varas. «Si è visto anche da quanti giocatori offensivi abbiamo tenuto in campo nel finale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

