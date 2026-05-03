Crotone gol di Musso e via il Cerignola | rossoblù al secondo turno

Nel match di coppa, il Crotone ha superato il Cerignola grazie a un gol di Musso, qualificandosi per il secondo turno. Durante la partita, il VAR ha intervenuto per annullare un rigore a favore degli ospiti, confermando la decisione dell’arbitro. Inoltre, un autogol ha causato tensione tra i giocatori dello Scida, contribuendo a modificare il punteggio e influenzando l’andamento della partita.