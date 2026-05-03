Crotone gol di Musso e via il Cerignola | rossoblù al secondo turno
Nel match di coppa, il Crotone ha superato il Cerignola grazie a un gol di Musso, qualificandosi per il secondo turno. Durante la partita, il VAR ha intervenuto per annullare un rigore a favore degli ospiti, confermando la decisione dell’arbitro. Inoltre, un autogol ha causato tensione tra i giocatori dello Scida, contribuendo a modificare il punteggio e influenzando l’andamento della partita.
? Cosa scoprirai Come ha fatto il VAR a salvare il Crotone dal rigore?. Chi ha causato l'autogol che ha scatenato l'ansia nello Scida?. Perché Musso è stato preferito a Gomez nella formazione di Longo?. Come affronterà il Crotone la difficile trasferta contro la Casertana?.? In Breve Musso segna il nono gol stagionale su assist di Zunno nella ripresa.. Il VAR nega il rigore al Cerignola per fallo di Di Pasquale su Todisco.. Groppelli commette autogol nel finale permettendo il pareggio finale per 1-1.. Il Crotone affronta la Casertana mercoledì prossimo per il prossimo turno.. Il Crotone conquista il passaggio al secondo turno mercoledì prossimo dopo il pareggio ottenuto contro il Cerignola nello Scida, superando la prova grazie a una rete di Musso.🔗 Leggi su Ameve.eu
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