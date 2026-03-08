Lega Pro 31esima giornata girone C il Crotone torna al successo esterno contro il Trapani con la doppietta di Musso e i gol di Sandri ed Energe

Nella 31esima giornata del girone C di Lega Pro, il Crotone ha ottenuto una vittoria esterna contro il Trapani con il punteggio di 4-1. Musso ha segnato una doppietta, mentre Sandri ed Energe hanno aggiunto altri gol per la squadra ospitante. Per il Trapani, il gol è stato segnato da Benedetti al 11°. La formazione del Trapani era schierata con un 4-2-3-1.