Lega Pro 31esima giornata girone C il Crotone torna al successo esterno contro il Trapani con la doppietta di Musso e i gol di Sandri ed Energe
Nella 31esima giornata del girone C di Lega Pro, il Crotone ha ottenuto una vittoria esterna contro il Trapani con il punteggio di 4-1. Musso ha segnato una doppietta, mentre Sandri ed Energe hanno aggiunto altri gol per la squadra ospitante. Per il Trapani, il gol è stato segnato da Benedetti al 11°. La formazione del Trapani era schierata con un 4-2-3-1.
Trapani 1 Crotone 4 Marcatori: 11° Benedetti, 27°-54°( R ) Musso, 44° Sandri, 59° Energe Trapani (4-2-3-1): Galeotti, Morelli, Pirrello, Motoc, Nicoli, Celeghin, Marcolini, La Sorsa (Winkelmann), Vasquez (Matos), Benedetti (Forte), Stauciuc (Battimelli). All. Aronica Crotone (4-3-3): Merelli, Novella, Armini, Di Pasquale (Cocetta), Guerra, Meli, Vinicius (Vrenna), Sandri (Calvano), Energe, Musso (Russo), Maggio (Marazzotti). All. Longo Arbitro: Andrea Palmieri di Brindisi Ass. Vittorio Consonni di Treviglio – Salvatore Nicosia di Saronno Quarto giudice a bordo campo: Fabrizio Ramondino di Palermo Operatore FVS: Mario Chichi di Palermo Ammoniti: Di Pasquale, Nicoli, Musso, Forte Angoli: 3 a 2 per il Crotone. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Lega Pro girone C posticipo 22esima giornata il Crotone torna al successo (0-2) esterno contro il Cosenza con un gol per tempo di Di Pasquale e PiovanelloCosenza (4-3-3): Vettorel, Cannavo’, Dametto, Caporale, D’Orazio (Ferrara – Racine Ba), Ciotto, L’Ancella, Contiliano (Achour), Ricciardi, Emmausso...
Lega Pro 23esima giornata girone C seconda consecutiva vittoria del Crotone contro il Potenza con i gol di Maggio e Di PasqualeCrotone (4-3-3): Merelli, Novella (Andreoni), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli, Gallo (Stronati), Vinicius, Sandri (Calvano), Piovanello, Gomez,...
Approfondimenti e contenuti su Lega Pro 31esima giornata girone C il....
Discussioni sull' argomento Serie C, le gare della 31^ giornata su Sky; VIDEO / Tutti i gol della trentesima giornata del girone B; Crotone in trasferta a Trapani per la scalata al terzo posto in classifica; Serie C, le gare della 30^ giornata su Sky.
Serie A, 31esima giornata: il calendario di Pasqua e PasquettaSerie A il calendario della 31esima giornata che si giocherà tra Pasqua e Pasquetta. Le date delle semifinali di ritorno di Coppa Italia ... calciomercato.it
appuntamento della stagione Tutto sul girone B di Lega Pro WhatsApp al 392 944 1132, mandate i I gol, le interviste e gli approfondimenti su , , e Le reti di - facebook.com facebook
#UNDER15: SARRACINO CONVOCATO CON LA RAPPRESENTATIVA LEGA PRO x.com