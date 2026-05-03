A Crotone, un uomo è stato arrestato dopo aver commesso truffe ai danni di cittadini per un periodo di dieci anni. La Squadra Mobile ha individuato e catturato il sospettato, che si trovava ormai in fuga da tempo. L’indagine ha portato alla scoperta di una serie di episodi fraudolenti che hanno coinvolto diverse persone nel corso di un decennio.

? Cosa scoprirai Chi ha orchestrato le truffe per ben dieci anni a Crotone?. Come ha fatto la Squadra Mobile a rintracciare il latitante?. Cosa è emerso dai controlli su oltre duecento persone in città?. Perché la Procura di Vercelli ha richiesto l'arresto proprio ora?.? In Breve Piano del Questore Renato Panvino prevede controlli capillari sul territorio crotonese.. Identificate 203 persone tra cui 56 con precedenti penali durante i controlli.. Le pattuglie hanno verificato la posizione di 141 veicoli e soggetti monitorati.. Sentenze cumulative per truffe commesse tra il 2015 e il 2025.. Gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato un uomo a Crotone nel pomeriggio di questo 3 maggio 2026, dopo che la Procura di Vercelli ha emesso l’ordine per la sua carcerazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, arrestato truffatore dopo 10 anni di colpi ai danni dei cittadini

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Crotone, arrestato un uomo condannato per truffa aggravata - facebook.com facebook

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