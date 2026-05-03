Criterium Cadorino | trionfi di Boldrin e Zandonella a Vallesella

Nel fine settimana si sono svolti i primi confronti del Criterium Cadorino a Vallesella, dove atleti di diverse categorie si sono sfidati sui terreni di montagna. Tra i protagonisti, Boldrin e Zandonella hanno ottenuto risultati significativi, lasciando intuire possibili spostamenti nelle posizioni di classifica. Gli organizzatori hanno confermato il passaggio alle gare sui sentieri per le prossime tappe, modificando così le dinamiche di gara e le gerarchie delle società coinvolte.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a scalare la classifica dopo il debutto a Vallesella?. Come cambieranno le gerarchie societarie con il passaggio ai sentieri?. Dove si terrà la prossima sfida tra i percorsi di montagna?. Quali sfide tecniche attendono gli atleti nel passaggio dalla pista al dislivello?.? In Breve Trenta atleti hanno disputato la prova di getto del peso coordinata da Marco Zardini.. Atletica Cortina guida la classifica societaria superando Polisportiva Caprioli e As Pozzale.. Prossime tappe a Borca di Cadore il 10 maggio e Pelos il 17 maggio.. Il circuito si concluderà il 31 maggio con la corsa su strada a Mosigo.. Sabrina Boldrin vince i 1500 metri e Gabriel Zandonella trionfa sui 5 chilometri a Domegge di Cadore, dove ieri quasi trecento atleti hanno inaugurato il Criterium Cadorino 2026 presso lo stadio di Vallesella.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Criterium Cadorino: trionfi di Boldrin e Zandonella a Vallesella Notizie correlate Un corso sul benessere da 120mila euro, Zandonella: «Spesa enorme e inutile»Il consigliere: «La Giunta ha promosso un percorso sul cosiddetto “benessere organizzativo” che ha coinvolto oltre 550 dipendenti comunali, per molti... Sci Toscano Rinasce: Doppia Medaglia d’Argento al Criterium, TalentoArgento Interappenninico: Vittoria Tani Stanghellini Illumina il Futuro dello Sci Toscano La giovane atleta toscana Vittoria Tani Stanghellini ha...