Sci Toscano Rinasce | Doppia Medaglia d’Argento al Criterium Talento

Vittoria Tani Stanghellini si distingue nello sci toscano con una medaglia d’argento nel Super G del Criterium Interappenninico 2026, che ha visto la partecipazione di oltre trecento atleti da dieci regioni dell’Appennino. La giovane atleta toscana ha dimostrato grande talento e determinazione, illuminando il futuro dello sci locale. La sua performance ha attirato l’attenzione di appassionati e allenatori, che la seguono con interesse in vista delle prossime gare.

Argento Interappenninico: Vittoria Tani Stanghellini Illumina il Futuro dello Sci Toscano. La giovane atleta toscana Vittoria Tani Stanghellini ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento nel Super G del Criterium Interappenninico 2026, una competizione che ha la partecipazione di oltre trecento atleti provenienti da dieci regioni dell’Appennino. Un risultato che sottolinea il talento emergente dello sci italiano e che apre nuove prospettive per il movimento sportivo toscano. La competizione, svoltasi tra il 17 e il 20 febbraio sulle piste di Campo Felice e Ovindoli, ha rappresentato un importante banco di prova per i giovani atleti e un’occasione per promuovere lo sviluppo dello sport invernale nelle diverse regioni appenniniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Milano Cortina, doppia medaglia al freestyle ski cross: oro per Deromedis e argento per TomasoniDeromedis e Tomasoni hanno portato a casa due medaglie nella gara di freestyle ski cross a Milano Cortina, il primo conquistando l’oro, il secondo l’argento.

Fumagalli, doppia medaglia a St. Moritz in skeleton: bronzo in Cdm e argento europeoFumagalli conquista una medaglia di bronzo in Coppa del Mondo e un argento ai campionati europei di skeleton a St.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.