Un corso sul benessere da 120mila euro Zandonella | Spesa enorme e inutile

Un consigliere comunale di Piacenza ha fatto accesso agli atti riguardanti la gestione del personale negli ultimi tre anni. Da questa documentazione emergono dettagli su un corso sul benessere il cui costo supera i 120mila euro. Zandonella, membro della Lega, ha commentato la spesa definendola enorme e inutile. La questione riguarda la trasparenza e l’utilizzo delle risorse pubbliche nel municipio.

Il consigliere: «La Giunta ha promosso un percorso sul cosiddetto “benessere organizzativo” che ha coinvolto oltre 550 dipendenti comunali, per molti è una perdita di tempo» A seguito dell’accesso agli atti del consigliere comunale Luca Zandonella (Lega) in merito alla gestione del personale nell'ultimo triennio presso il Comune di Piacenza, lo stesso interviene per far emergere diverse questioni in merito. «Emergono dati oggettivi e inequivocabili sulla gestione del personale e sulle scelte formative dell’Amministrazione comunale. I numeri raccontano - spiega Zandonella - una realtà molto diversa da quella rappresentata finora.... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Leggi anche: 10eLotto, doppietta da 120mila euro a Napoli Leggi anche: Butta per sbaglio 20 lingotti d'oro da 120mila euro nella spazzatura