A Grosseto, solo il 29 per cento dei negozi sono raggiungibili a piedi in circa 15 minuti, secondo i dati più recenti. La difficoltà di accesso ai servizi di prossimità rappresenta un problema significativo per la popolazione locale, influenzando sia la vita quotidiana che l’attività commerciale nella provincia. La questione riguarda principalmente la distanza e la distribuzione delle attività commerciali rispetto alle aree residenziali.

GROSSETO Nella provincia di Grosseto l’accesso ai servizi di prossimità resta un tema centrale per la qualità della vita e per la tenuta del tessuto economico locale. Secondo l’analisi del Centro Studi Tagliacarne, solo il 29,2% della popolazione residente riesce a raggiungere a piedi, entro 15 minuti dalla propria abitazione, i servizi essenziali della vita quotidiana come supermercati, negozi, parrucchieri fino alle palestre. Un dato che colloca la provincia al 52esimo posto nella classifica nazionale e al di sotto della media regionale toscana, che si attesta al 33,1%. A livello nazionale, la media è pari al 35,7%, con forti differenze territoriali: si passa dal 47,3% della Puglia, tra le regioni più "accessibili", fino al 23,8% della Valle d’Aosta, fanalino di coda.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crisi dei servizi . Negozi raggiungibili a piedi in un quarto d’ora solo per il 29 per cento

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