In Puglia, è possibile arrivare a scuole, negozi e ospedali in 15 minuti a piedi partendo da casa. Questa regione si posiziona al primo posto in Italia per la presenza di aree dove tutti i servizi essenziali sono facilmente raggiungibili in breve tempo. La distanza tra abitazioni e strutture come supermercati, farmacie e centri sanitari rappresenta un dato che riguarda molte zone, rendendo più agevole l’accesso quotidiano ai servizi.

Raggiungere i servizi essenziali - scuola, palestra, supermarket, farmacia - in non più di 15 minuti a piedi partendo dalla propria casa: anche da quel piccolo lusso che è poter provvedere ai propri bisogni senza dover necessariamente prendere l’auto si misura la vivibilità delle città. Il concetto di “Città dei 15 minuti” è stato teorizzato dall’urbanista franco-colombiano Carlos Moreno e reso popolare da numerosi sindaci di varie città europee. L’Istituto Tagliacarne, attraverso il progetto “Urban Pulse 15”, ha misurato i tempi di percorrenza in tutte le regioni italiane e stilato una classifica che vede in vetta proprio la Puglia, con quasi la metà della popolazione (47,3%) in grado di raggiungere tutti i servizi di prossimità con una breve passeggiata.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Scuole, negozi e ospedali raggiungibili in 15 minuti: la Puglia prima in Italia

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