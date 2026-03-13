Konecta | 6 milioni di buco 856 posti a rischio

La vertenza di Konecta R., azienda che ha preso il posto dell’ex Abramo Customer Care, si è conclusa senza un accordo definitivo durante l’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La società ha un buco di 6 milioni di euro e rischia di perdere 856 posti di lavoro. La discussione tra le parti non ha portato a soluzioni concrete.

La vertenza che vede protagonista Konecta R., erede delle attività dell’ex Abramo Customer Care, si è chiusa senza un esito definitivo nell’incontro tenutosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un disavanzo di gestione pari a sei milioni di euro grava sull’azienda, mentre il carico di lavoro residuo è stimato in sole otto o nove settimane per gli 856 dipendenti distribuiti tra Crotone, Rende e Settingiano. La Regione Calabria punta sulla dematerializzazione come via d’uscita strutturale, fissando un incontro di monitoraggio per il 26 marzo e un confronto plenario per il 9 aprile. Nonostante l’assenza di una risoluzione immediata, c’è stato uno sblocco parziale: una mensilità destinata agli operatori impegnati nella digitalizzazione sanitaria è stata attivata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Konecta: 6 milioni di buco, 856 posti a rischio Articoli correlati Asl, buco da 369 milioni male mobilità e farmaci. Puglia a rischio aumento tasseSolo la mobilità passiva nel 2025 ha prodotto un rosso nei bilanci di circa 252 milioni, ai quali si sommano altri 210 milioni di spesa farmaceutica... Konecta: 1000 famiglie a rischio, Occhiuto punta sullaStamattina, a Catanzaro, si è tenuto un tavolo di confronto cruciale tra la Regione Calabria e le organizzazioni sindacali riguardo alla sorte... Contenuti e approfondimenti su Konecta 6 milioni di buco 856 posti a... Temi più discussi: Disavanzo da 6 milioni per Konecta, il ministero prende tempo sulla Cigs; Dipendenti Konecta, concluso l’incontro al Ministero del Lavoro; Konecta R, spettro CIGS: fumata grigia al tavolo romano, aggiornamento a giovedì; Vertenza ex Abramo, il Ministero rinvia la decisione su CIGS: 48 ore di riflessione per i lavoratori di Konecta R. Konecta-Ex Abramo, disavanzo da 6 milioni e confronto aggiornato ad aprile. La Regione punta sulla dematerializzazioneIl calendario dei prossimi passi è già fissato: un incontro di monitoraggio il 26 marzo e un nuovo confronto plenario il 9 aprile ... corrieredellacalabria.it Vertenza Konecta, Alecci: Ancora a rischio centinaia di postiLa vicenda Konecta-ex Abramo meritava più attenzione e più controllo da parte della governance regionale. Ad affermarlo il consigliere regionale Ernesto Alecci, che prosegue: le recenti notizie rig ... cn24tv.it Vertenza Konecta, si è concluso a Roma l'incontro per garantire un futuro occupazionale agli 850 lavoratori ex Abramo. Scongiurata per il momento la cassa integrazione. Leggi l'articolo completo: - facebook.com facebook Sindacati chiedono il rilancio del progetto Konecta R. per evitare ammortizzatori sociali e garantire continuità occupazionale ai lavoratori calabresi; nuovo tavolo al Ministero del Lavoro il 12 marzo. #InCalabria x.com