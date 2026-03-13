Il Salerno Basket ’92 si prepara a sfidare la Normatempo Italia Torino in una partita decisiva. La squadra ha l'obiettivo di vincere per mantenere vive le speranze di accedere ai playout, dove potrà affrontare la sfida per la permanenza in Serie A2 femminile. La partita si svolge in un momento cruciale della stagione e rappresenta un passo fondamentale nel cammino delle due squadre.

Tempo di lettura: 2 minuti La missione è di quelle complicatissime ma il Salerno Basket ’92 non ha alternative: deve battere la Normatempo Italia Torino per continuare a sperare in un posto playout, dove poi potersi giocare la permanenza in Serie A2 femminile. Domani sera al PalaSilvestri le granatine cercheranno di bissare la buona prestazione del precedente turno contro le Foxes Giussano. Palla a due alle 19:30, arbitreranno Andrea Amatori (Brindisi) e Marino Caldarola (Ruvo di Puglia). Piemontesi terze in classifica con 26 punti a braccetto con Empoli e Valdarno, reduci dalla sconfitta casalinga proprio contro Empoli. Di contro, le granatine sono ultime a quota 6 e a -4 dal terzultimo posto che varrebbe i playout (occupato al momento proprio dalle Foxes, sconfitte lo scorso weekend a Matierno). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno ’92, battere Torino per continuare a sperare

Articoli correlati

LIVE Olimpia Milano-Baskonia, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sperareSi chiude la sfida del Palalido tra l’EA7 Emporio Armani Milano e il Baskonia e vittoria numero 13 in Eurolega per i milanesi.

LIVE Italia-Canada, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: serve un’impresa per continuare a sperareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada, penultimo impegno degli azzurri nel...